Sono stati stanziati 377 milioni di euro per il restauro delle chiese colpite dal sisma, con 233 interventi già avviati. Le opere riguardano edifici religiosi danneggiati, molti dei quali sono ancora in fase di valutazione. I lavori prevedono interventi strutturali e di restauro, con l’obiettivo di ripristinare gli spazi e garantire la sicurezza. Le chiese continueranno a essere punti di riferimento per le comunità locali.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi spazi la vita sociale dei cittadini?. Perché il restauro è considerato più di un semplice calcolo tecnico?. Chi deve garantire che le chiese tornino a essere centri aggregativi?. Quali sfide tecniche hanno rallentato il recupero dei 286 lotti?.? In Breve 286 lotti di lavori gestiti per restituire dignità agli spazi comuni del territorio.. Architetti Maurizio D’Antonio e Antonio Di Stefano analizzano la complessità tecnica dei restauri.. Soprintendente Massimo Sericola affronta la sfida tra sicurezza moderna e fedeltà storica.. Obiettivo restituire stabilità sociale ai centri storici e ai borghi limitrofi dell'Aquila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila, 377 milioni per le chiese: 233 interventi dopo il sisma

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LAquila, la Fondazione Carispaq punta i riflettori sulle chiese da ricostruire

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