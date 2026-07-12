il ritorno di mannarino al rock in roma photogallery

Mannarino ha eseguito un concerto al Rock in Roma, segnando l’unica data del suo tour estivo nei principali festival italiani. La performance si è svolta sul palco del festival, con il cantante che ha portato sul palco il repertorio previsto per questa tappa. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e l’esibizione si è conclusa senza incidenti o variazioni rispetto al programma annunciato.

Mannarino è ritornato a calcare il palco del Rock In Roma con l’unica tappa del tour estivo che lo vede protagonista dei principali festival della Penisola. A cinque anni dall’ ultimo progetto discografico, l’artista capitolino ha pubblicato lo scorso maggio l’album Primo Amore. L’album segna una nuova fase del suo percorso artistico e conferma Mannarino tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo, interprete di un cantautorato popolare e non convenzionale. Mannarino, le foto del concerto al Rock In Roma. Il sesto lavoro in studio è un mondo sonoro in cui c’è un uomo sospeso tra cielo e terra, vita e morte, luce e oscurità.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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