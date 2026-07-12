Dove eravamo rimasti? Al Mondiale che non è l’Europeo dove possono vincere, con tutto il rispetto, anche Danimarca e Grecia. Il Mondiale è un’altra storia. Due semifinali incredibili anche qui in America, le prime quattro del ranking. Era successo soltanto a Messico 70 e a Italia 90 che il Mondiale se lo giocassero soltanto nazionali che hanno sollevato la coppa. Nessuno può discutere Francia e Spagna che si affrontano nella finale morale di questo inizio secolo: le due più forti d’Europa hanno sovvertito l’ordine storico, superando Germania e Italia. Dall’altra parte l’Argentina che ha definitivamente staccato il Brasile ed è infinita, come spiegano i sette gol su nove dopo l’80’ nell’eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ranking stavolta non mente: perché le semifinali del Mondiale sono il meglio che c'è

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NON MI ARRENDO! NON CHIUDO IL CANALE E ORA VI SPIEGO PERCHÉ

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