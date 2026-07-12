Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una foto dei leader che, secondo il giornale, dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana. Tra le figure presenti nell'elenco c’è anche la premier italiana. La pubblicazione è apparsa sul portale online del quotidiano, di proprietà del comune di Teheran. Hamshahri è uno dei giornali più diffusi in Iran.

C’è anche la foto della premier Giorgia Meloni nell'”elenco di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana” apparso sul portale online del quotidiano iraniano Hamshahri, di proprietà del comune di Teheran e tra i più diffusi del Paese. L’immagine raffigura una serie di leader mondiali in divisa arancione da detenuto, con in testa il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump, entrambi con un mirino disegnato sulla testa. Lo stesso quotidiano richiama, a corredo dell’immagine, le parole pronunciate oggi dal leader iraniano Mojtaba Khamenei sul fatto che vendicare suo padre, il defunto Ali Khamenei, sia il “volere della nazione”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il quotidiano iraniano Hamshahri ha pubblicato una foto dei leader che “dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana”, c’è anche la premier Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guerino ha compiuto 109 anni, è il carabiniere più longevo d’Italia. Gli auguri (a sorpresa) della premier Meloni: “Una vita diventata simbolo di servizio alla Nazione”Guerino Patani ha festeggiato 109 anni, diventando il carabiniere più anziano d’Italia.

Meloni smette di fumare: la svolta della Premier e il vizio dei leaderLa Premier ha annunciato di aver smesso di fumare, una decisione presa di recente.

Temi più discussi: Ecco i leader che devono aspettare la vendetta dell'Iran, anche Meloni nella lista; Iran, il quotidiano Hamshahri pubblica una lista della vendetta: compare anche Giorgia Meloni; La lista nera dei leader occidentali pubblicata da un giornale iraniano: c'è anche Giorgia Meloni. Per loro minacce di morte e tute da detenuti: Vendetta inevitabile; La Russa, solidarietà a Meloni per le minacce dall'Iran.

L’ILLUSIONE DI UNA RESA: PERCHÉ L’EUROPA IN TUTA ARANCIONE È IL FALLIMENTO DELLA DIPLOMAZIA DEI VIGLIACCHI Il manifesto propagandistico pubblicato dal quotidiano iraniano Hamshahri non è solo un pezzo di becera guerra x.com

La lista nera dei leader occidentali pubblicata da un giornale iraniano: c'è anche Giorgia Meloni. Per loro minacce di morte e tute da detenuti: Vendetta inevitabileLa vendetta è inevitabile, è la scritta minacciosa pubblicata su Hamshahri, un quotidiano di proprietà del Comune di Teheran, due giorni dopo i funerali della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso in u ... corriere.it

Meloni nella lista nera dell'Iran, Tajani: La premier certamente non si fa intimidireIl quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di 'lista nera' con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia ... ilmessaggero.it