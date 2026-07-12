Il Partito Democratico sostiene la candidatura di Renata Tosi come sindaco. La proposta ha incontrato qualche approvazione interna, sebbene abbia generato resistenze tra Fratelli d’Italia, che ha già indicato un proprio candidato. Al momento, gli avversari del Pd sperano che Tosi non venga confermata, mentre i sostenitori del partito continuano a promuovere la sua candidatura. La discussione riguarda ancora le alleanze e le scelte finali per le elezioni comunali.

Renata Tosi candidata sindaco. L’idea non dispiace in casa Pd. Se l’ipotesi di una candidatura unitaria per il centrosinistra dell’ex sindaca aveva subito fatto alzare le prime barricate in casa Fratelli d’Itlaia, con Stefano Paolini pronto a precisare che il candidato sarà di Fdi, a sperare che non sia così sono gli avversari del Pd. "Ammetto che mi è quasi dispiaciuto leggere che il capo politico di Fratelli d’Italia abbia praticamente già silurato la candidatura di Renata Tosi – scrive Enea Torcolacci, consigliere comunale e segretario del circolo Riccione Centro per il Pd -. Sarebbe stato davvero interessante poter assistere a un confronto pubblico tra chi ha amministrato lasciando soltanto tappeti o rendering e chi, al contrario, ha cambiato profondamente la città con i fatti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd promuove la candidatura di Renata Tosi: "Ben venga, i riccionesi l’hanno già bocciata"

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