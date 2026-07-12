Il Padova insite per due talenti dell’Inter | Kamate e Cocchi! Trattativa serrata tra i club

Il Padova ha presentato un’offerta per i due giovani dell’Inter U23, Kamate e Cocchi. Il direttore sportivo del club sta spingendo per chiudere l’affare, ma ci sono altre squadre interessate. La trattativa tra i club è in corso e resta da definire la cessione dei talenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

di Paolo Moramarco Il Padova insite per due talenti dell’Inter: Kamate e Cocchi! Il DS Mirabelli punta a chiudere per i due giovani talenti dell’U23, ma c’è concorrenza. Il Padova non molla la presa su Issiaka Kamate e Matteo Cocchi, giovani talenti dell’ Inter U23 che stanno attirando l’interesse di diversi club di Serie B, tra cui Pisa e Palermo. Secondo TrivenetoGoal, il direttore sportivo veneto Massimiliano Mirabelli è determinato a portare a termine l’acquisto di entrambi i giocatori. Le trattative procedono a oltranza, nonostante la forte concorrenza di altre società, e sono attese novità a breve. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa... 🔗 Leggi su Internews24.com

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