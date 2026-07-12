Il nuovo Riocontra | chiacchierata con i fratelli Di Bruno su Milano e dintorni

Alfredo e Giovanni Di Bruno, entrambi con baffi e capelli bianchi, sono stati coinvolti in un’operazione di polizia a Milano. Sono stati arrestati in un appartamento nel centro città, dove sono stati trovati documenti e oggetti che collegano le loro attività passate a episodi di criminalità. La polizia ha sequestrato diverse prove e sta valutando eventuali collegamenti con altri reati commessi nella zona. I due sono stati portati in caserma per l’interrogatorio.

Alfredo e Giovanni Di Bruno sono due relitti lucidissimi della vecchia Milano: baffi, frezza bianca, qualche anno di galera e una memoria piena di piazze, bische, rapine e nobildonne. Vivono ancora insieme a Lambrate, in una casa enorme e decadente, e guardano il presente come due reduci che non hanno mai smesso di diffidare dei conformisti. Sono gli autori di Riocontra, un libercolo di parole parlate all’incontrario, nato in quella stessa Milano tra la fine degli Anni 70 e gli 80, nelle compagnie di quartiere, tra paninari, bar, sale giochi e piazze dove il linguaggio serviva insieme a riconoscersi e a non farsi capire dagli altri. Non era... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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