Il numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a più di 3.300

Il numero di vittime causate dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 3.342, con un incremento di oltre 700 rispetto ai dati precedenti. La cifra è stata comunicata dal governo venezuelano, che ha aggiornato i numeri ufficiali sulle perdite di vite umane. Finora, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul numero di feriti o sui danni materiali causati dai terremoti.

Il governo del Venezuela ha detto che il numero di persone morte nei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 3.342: oltre 700 in più rispetto al dato diffuso venerdì. I soccorritori si aspettano che questo numero aumenti ancora di molto, man mano che si continua a scavare sotto alle macerie dei moltissimi edifici crollati. I feriti sono 16.700. I due terremoti sono stati tra i più devastanti nella storia recente del Venezuela. Avevano una magnitudo molto alta, rispettivamente di 7.5 e 7.2, e sono avvenuti nel giro di un minuto, cosa che ha contribuito ad aggravarne gli effetti. I terremoti hanno causato danni enormi, soprattutto lungo la costa nord del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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