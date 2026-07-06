Il numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a più di 3.300

Da ilpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il numero di vittime causate dai due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno è salito a 3.342, con un incremento di oltre 700 rispetto ai dati precedenti. La cifra è stata comunicata dal governo venezuelano, che ha aggiornato i numeri ufficiali sulle perdite di vite umane. Finora, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul numero di feriti o sui danni materiali causati dai terremoti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il governo del Venezuela ha detto che il numero di persone morte nei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 3.342: oltre 700 in più rispetto al dato diffuso venerdì. I soccorritori si aspettano che questo numero aumenti ancora di molto, man mano che si continua a scavare sotto alle macerie dei moltissimi edifici crollati. I feriti sono 16.700. I due terremoti sono stati tra i più devastanti nella storia recente del Venezuela. Avevano una magnitudo molto alta, rispettivamente di 7.5 e 7.2, e sono avvenuti nel giro di un minuto, cosa che ha contribuito ad aggravarne gli effetti. I terremoti hanno causato danni enormi, soprattutto lungo la costa nord del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il numero di persone morte nei terremoti in venezuela 232 salito a pi249 di 3300
© Ilpost.it - Il numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a più di 3.300
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La devastazione del terremoto in Venezuela nel video ripreso dall'elicottero

Video La devastazione del terremoto in Venezuela nel video ripreso dall'elicottero

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il numero di persone morte a causa dei due terremoti in Venezuela è salito a 1.430

Leggi anche: Il numero delle persone morte per i terremoti in Venezuela è salito a oltre 1.700: almeno 11 sono italiane

Temi più discussi: Venezuela, sale il bilancio delle vittime: sono oltre 1400 i morti; Il numero di persone morte a causa dei due terremoti in Venezuela è salito a 1.430; Venezuela fra soccorsi e saccheggi; Croce Rossa, Unicef e Unhcr con la Rai per il terremoto in Venezuela con SMS Solidale 45595 e Partita del Cuore.

venezuela il numero di personeIl numero di persone morte nei terremoti in Venezuela è salito a più di 3.300Il governo del Venezuela ha detto che il numero di persone morte nei due terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 3.342: oltre 700 in più rispetto al dato diffuso venerdì. I ... ilpost.it

venezuela il numero di personeIl numero delle persone morte per i terremoti in Venezuela è arrivato a 2.645Il governo del Venezuela ha fatto sapere che è arrivato a 2.645 il numero delle persone morte a causa dei due terremoti che hanno colpito il paese il 25 giugno: tra queste finora ne sono state contate ... ilpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web