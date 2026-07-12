Un rappresentante dell’Organizzazione per la cooperazione nucleare ha affermato che il nucleare rappresenta l’unica soluzione possibile per l’Ucraina. Durante una conferenza a Baku, ha incontrato diversi partecipanti e ha sottolineato che l’uso dell’energia nucleare è considerato essenziale per il paese. La dichiarazione si basa su considerazioni legate alla sicurezza energetica e alla disponibilità di risorse, senza ulteriori dettagli sulle fonti o sui piani specifici.

“Quest’anno sono stato a una conferenza a Baku, dove ho potuto incontrare tutta una serie di persone diverse. Tra queste c’era un funzionario del ministero degli Esteri tedesco, che mi ha detto che sia lui che io fossimo consapevoli del fatto che non sarebbe possibile per l’Ucraina preservare alcun tipo di deterrenza senza la copertura garantita dalle armi nucleari. Una lezione che noi ucraini abbiamo imparato sulla nostra pelle”. Così Polina Sinovets, direttrice dell’Odesa Center for Nonproliferation e visiting scholar all’Istituto Affari Internazionali, apre la sua conversazione con Formiche.net sul tema delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina nel periodo successivo al termine del conflitto con la Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Il nucleare è l’unica bacchetta magica per l’Ucraina. Parla Sinovets (Odcnp)

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