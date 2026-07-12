Il Monte vale più di quei 30 miliardi

Il Monte dei Paschi ha un valore superiore ai 30 miliardi di capitalizzazione. Secondo un rappresentante, il valore reale della banca risiede nella sua rete di dipendenti e clienti. La frase evidenzia come l’istituto finanziario sia considerato una risorsa di grande peso per il Paese, oltre i numeri di mercato. Nessun dettaglio su eventuali operazioni o decisioni future è stato fornito.

«Il Monte dei Paschi è una risorsa di grande valore per il Paese» e vale di più «di quei 30 miliardi di capitalizzazione che abbiamo». La sua «forza è nella rete di persone». Non è un caso che il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, ricordi il valore di capitalizzazione di Borsa della banca, che si è sostanzialmente allineato al valore dell'offerta di acquisto e scambio avanzata da Intesa Sanpaolo che, per l'appunto, vale 30,6 miliardi. Il banchiere non può anticipare il consiglio d'amministrazione in programma giovedì 16 luglio che dovrà valutare l'offerta, ma trova un modo comunque per far trapelare il suo orientamento: la banca vale più di 30 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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