Il club di Misano ha confermato il contratto del suo capitano, mantenendo in rosa il giocatore che già veste la maglia biancoceleste. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza variazioni rispetto alla stagione precedente. La squadra si prepara così al prossimo campionato di Promozione, con il capitano confermato nel ruolo di leader. Le altre formazioni locali stanno invece valutando diverse strategie di rafforzamento.

Affidarsi alla saggezza di chi sa già come si naviga nei mari mossi della Promozione o scommettere sul vento fresco della gioventù? In queste ore le squadre di casa nostra che si affacciano sul prossimo campionato di Promozione stanno mettendo in scena entrambi gli spartiti. In casa Misano la certezza ha il volto e i piedi buoni del suo leader. Gli appassionati del Santamonica potranno infatti continuare a seguire e applaudire le giocate di Daniele Simoncelli, che vestirà ancora la maglia del Misano. È ufficiale la riconferma dell’esperto centrocampista, una notizia attesa e accolta con entusiasmo da tutto l’entourage biancazzurro. "La sua esperienza, la sua qualità e la sua leadership rappresenteranno ancora una volta un valore aggiunto per la squadra", scrive il club sui social. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Misano blinda il suo capitano. Simoncelli resta in biancoceleste

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