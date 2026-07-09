Nel mercato dilettanti, la Baldaccio Bruni si rafforza con l’arrivo di Fracassi, mentre il portiere Vassallo potrebbe tornare a vestire la maglia biancoverde. La squadra aretina è molto attiva, con possibili inserimenti e partenze in vista della nuova stagione. Sul fronte delle trattative, si parla di un possibile ritorno di Vassallo tra le fila della formazione. La squadra continua a muoversi sul mercato per completare la rosa.

La Baldaccio Bruni è attiva come non mai sul mercato. I biancoverdi, secondo i beninformati, sono sulle tracce di Brian Vassallo, estremo difensore, che potrebbe tornare tra le fila della formazione anghiarese. Di certo c’è che Pierfrancesco Battistini nella prossima stagione potrà contare su Gherardo Fracassi, jolly offensivo che arriva dal Montevarchi. Il Montagnano piazza un altro colpo in entrata. I torelli del presidente Corrado Menchetti hanno raggiunto l’intesa con Lorenzo Piantini, difensore, reduce dall’ultima esperienza con la Sansovino. Un innesto importante per il reparto arretrato. L’Alberoro saluta Mirco Gallorini: il difensore classe 2007, arrivato la scorsa estate dall’Arezzo Football Academy, compie un doppio salto in avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato dilettanti: arrivi e partenze nelle squadre aretine. Gallorini sbarca in D. Fracassi alla Baldaccio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Serie A: Rumors e acquisti confermati PT.3

Notizie e thread social correlati

Calcio dilettanti. Stefani e Ferroni. Altri due arrivi alla ComacchieseDue nuovi acquisti sono stati annunciati dalla Comacchiese 2015, con Lorenzo Stefani e Christian Ferroni che si sono uniti al team.

Tutti i movimenti nelle squadre Dilettanti. Il Casentino Academy punta su CorsaniIl Casentino Academy sta formando la rosa per la prossima stagione, dopo aver sfiorato la promozione diretta e quella tramite i playoff.

Temi più discussi: Mercato dilettanti: arrivi e partenze nelle squadre aretine. Gallorini sbarca in D. Fracassi alla Baldaccio; Calcio dilettanti, movimenti di mercato tra Scandicci, Grassina e Sestese; Dilettanti - Mercato - Quattro nuovi arrivi alla Cognentese. L'attaccante Matteo Benatti al Sanfa; Taranto che parla lingue diverse, ricorrere al mercato estero è ormai una prassi anche nei dilettanti.

Mercato dilettanti: arrivi e partenze nelle squadre aretine. Gallorini sbarca in D. Fracassi alla BaldaccioLa Baldaccio Bruni è attiva come non mai sul mercato. I biancoverdi, secondo i beninformati, sono sulle tracce di ... lanazione.it

Mercato dilettanti, si muove il Tau Calcio: dentro Spatari e Riad, salutano Tommaso Carcani, Cabella e SoumahFra le possibile avversarie delle lucchesi in D molto attive Prato e Pistoiese. L'ex rossonero Venanzi si accasa alla Sansovino ... luccaindiretta.it