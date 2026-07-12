Il maestro della ceramica Filippeschi mezzo secolo di arte
Gino Filippeschi ha celebrato 50 anni di attività nel campo della ceramica e dell’arte. La sua carriera, iniziata in giovane età, comprende lavori come pitture, sculture e oggetti in ceramica. Negli anni ha sviluppato uno stile personale che lo ha reso noto nel settore. La sua produzione si distingue per l’uso di tecniche tradizionali e interpretazioni innovative. La sua esperienza si estende su diversi ambiti artistici, consolidando una lunga carriera nel mondo dell’arte e della ceramica.
Doppia la boa dei cinquant’anni di una carriera artistica iniziata molto presto il poliziano Gino Filippeschi. Pittore, scultore, specialista delle vetrofusioni, Filippeschi festeggia oltre cinque decenni di attività con l’esposizione permanente di una sua realizzazione al Museo della ceramica contemporanea mediterranea di Cava de’ Tirreni e con un’inedita mostra personale a Montepulciano, la sua città, che sarà inaugurata il 5 settembre, nella fortezza. A chiedere all’artista un’opera per il museo campano, di cui è co-curatore scientifico insieme a François Burkhardt, è stato Massimo Bignardi, docente universitario di Storia dell’arte. Si... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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