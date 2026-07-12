Il latino non è una lingua morta ma una palestra per la mente | il punto di vista del fisico Devis Bellucci

Il fisico e docente universitario ha affermato che il latino non è una lingua morta, ma una palestra per la mente. La discussione sulla presunta inutilità del latino e sulla diminuzione degli studenti che lo studiano continua da tempo. Bellucci, che si occupa di ricerca sui biomateriali, ha portato una prospettiva diversa, sottolineando il valore del latino come strumento di stimolazione mentale.

Il dibattito sulla presunta "inutilità" del latino e sulla tendenza degli studenti ad allontanarsene è sempre aperto. A intervenire sul tema con una prospettiva originale è Devis Bellucci — fisico, divulgatore, scrittore, giornalista e docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove si occupa di ricerca sui biomateriali. Attraverso un reel su Instagram, Bellucci ribalta i classici stereotipi, spiegando come proprio la lingua classica sia stata la chiave di volta per la sua carriera scientifica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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