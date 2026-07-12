Il gelo non fa notizia ma uccide più del caldo
I dati dell’Istat mostrano che i decessi durante i mesi freddi sono del 15% superiori rispetto a quelli estivi. Escludendo il periodo pandemico, il numero di morti annuali rimane abbastanza stabile nel tempo. Il freddo, quindi, causa più vittime rispetto al caldo, anche se questa realtà non riceve molta attenzione.
I dati dell’Istat parlano chiaro: i decessi nei mesi di freddo sono assai maggiori che nella stagione estiva (+15%) e, tolto il periodo pandemico, il totale di morti all’anno è abbastanza stabile. L’esperto: «Per spingere la canicola si “deprimono” gli arresti cardiaci». «L’estate 2025 entra negli annali come la più calda mai registrata in Europa», titolava lo scorso anno Quotidiano Sanità. Era in buona compagnia, non passava giorno senza che i media riportassero previsioni su aumenti vertiginosi delle temperature e bollettini di decessi per la canicola. Accade anche in queste settimane: è la tendenza degli ultimi anni quella di asfissiare i cittadini con notizie sul caldo killer provocato dal disastro ambientale. 🔗 Leggi su Laverita.info
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Quando il caldo uccide: le ondate di calore e i rischi che l’Italia non può più ignorareLe ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti in Italia, con allerte rosse e pronto soccorso sotto pressione durante l’estate.
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Basta allarmismi ! È solo dall'inizio delle rilevazioni. Molti secoli fa, faceva caldo uguale. (magari non c'erano un'agricoltura, un'industria e un commercio strutturati su determinate temperature e precisi volumi d'acqua; ma non ci preoccuperemo mica per ques x.com