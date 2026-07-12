Il settore cinematografico sta affrontando una fase di transizione tra sale e piattaforme di streaming. Dopo un calo di pubblico durante la pandemia, si registra un aumento di presenze nelle sale, ma anche una crescita delle offerte online. La questione del Tax Credit rimane aperta, creando incertezze sugli investimenti. La presenza di grandi produzioni hollywoodiane si alterna a servizi digitali, mentre il bilancio tra queste due modalità rimane in evoluzione.

Qual è lo stato di salute del cinema? Nella nostra intervista, Alessandro Usai traccia il bilancio tra il ritorno di Hollywood, lo streaming e l'incertezza del Tax Credit. Il mercato cinematografico sta vivendo una fase di profonda transizione, sospeso tra segnali di forte ripresa evidenti negli ultimi mesi e storici nodi strutturali ancora da sciogliere. Dopo una primavera che infatti ha registrato numeri importanti nelle sale italiane, è tempo di bilanci e per capire la reale direzione del settore, abbiamo approfittato di Ciné - Giornate di Cinema per confrontarci con Alessandro Usai, presidente ANICA ma anche produttore e figura chiave dell'industria audiovisiva nazionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il futuro del cinema tra sale e streaming: intervista ad Alessandro Usai

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Campanella y el futuro del cine: ¿las salas en retroceso frente al streaming

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