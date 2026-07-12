Il film su Carlo Acutis ha una data | Mediaset punta su uno degli eventi tv dell’autunno

Il film su Carlo Acutis sarà trasmesso a novembre su Mediaset. La produzione, che racconta la vita del giovane beato, sarà inserita nei palinsesti autunnali dell’azienda. La data precisa di messa in onda non è ancora stata comunicata. La pellicola si concentra sulla figura del ragazzo, noto per la sua fede e le sue opere. La programmazione si inserisce tra gli eventi più attesi della stagione televisiva.

Uno dei titoli più attesi della nuova stagione Mediaset è Il mio nome è Carlo, il film dedicato a Carlo Acutis. Presentando i palinsesti Mediaset 20262027, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il progetto è ormai in fase avanzata e che l’obiettivo è trasmetterlo su Canale 5 nel mese di ottobre, in concomitanza con il ventesimo anniversario della morte del giovane santo, scomparso nel 2006 a soli 15 anni. Nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti, l’amministratore delegato di Mediaset ha spiegato di aver già visto alcune immagini del tv movie, sottolineando quanto tenga al progetto. “Ho visto soltanto qualche immagine e qualche anticipazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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