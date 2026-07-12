Il destino del mulino Contiene tre macine | Un bene da tutelare
La Soprintendenza di Lucca e il consiglio comunale stanno valutando il futuro del Mulino di Maresca, noto come Mulino Barbagli. Il mulino, che si compone di tre macine, è attualmente sotto osservazione per decidere le eventuali azioni di tutela e conservazione. La questione riguarda la destinazione e lo stato di conservazione dell’edificio, considerato un bene da tutelare. La decisione finale non è ancora stata presa.
Il futuro del Mulino di Maresca, noto come Mulino Barbagli, arriva all’attenzione della Soprintendenza di Lucca, competente per territorio, e del consiglio comunale. Carlo Vivarelli, consigliere della Lista Civica Cambiare, ha inviato una pec istituzionale per fare piena e immediata luce sulla esatta classificazione e sui vincoli reali di tutela di questo importante esempio di archeologia industriale della Montagna Pistoiese. Il mulino di Maresca, all’inizio di via del Teso, scampò miracolosamente ai bombardamenti del 1944. Contiene tre macine. Chi lo ha visto in tempi recenti lo descrive ancora in perfetto stato di manutenzione, mentre la gora dell’acqua è stata interrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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