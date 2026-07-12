Il destino del mulino Contiene tre macine | Un bene da tutelare

Notizia in breve

La Soprintendenza di Lucca e il consiglio comunale stanno valutando il futuro del Mulino di Maresca, noto come Mulino Barbagli. Il mulino, che si compone di tre macine, è attualmente sotto osservazione per decidere le eventuali azioni di tutela e conservazione. La questione riguarda la destinazione e lo stato di conservazione dell’edificio, considerato un bene da tutelare. La decisione finale non è ancora stata presa.