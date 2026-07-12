Il Comune? Sempre aperto come un Pronto Soccorso

A Porcari, quasi tutti i cittadini hanno il numero di cellulare del sindaco, tranne neonati e poche altre categorie. Il sindaco, alla guida del comune da quasi dieci anni, ha un rapporto diretto con la popolazione, paragonabile a quello di un pronto soccorso. È abituato a stare in prima linea e a interagire con i residenti, mantenendo un contatto costante e informale.

Porcari, 11 luglio 2026 – Il Pronto Soccorso civico. Sindaco da quasi dieci anni, abituato a stare in trincea, a contatto con i cittadini. A Porcari, tranne neonati e pochi altri (perché gli anziani lo chiamano spesso) il suo numero di telefono cellulare lo hanno quasi tutti. E lui risponde. Filtri? Zero. https:www.lanazione.itvideoporcari-il-primo-cittadino-leonardo-fornaciari-il-sindaco-e-un-come-il-pronto-soccorso-deve-essere-sempre-disponibile-fowai0vv Nell’epoca di mail, messaggi social, uffici stampa e molto altro, Lei ha fama di essere sempre disponibile direttamente, come funziona? «Il Comune per me è la Casa dei cittadini i quali spesso si approcciano con i dipendenti e anche da noi ci sono orari e giorni festivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Disagi al Pronto Soccorso. In corso le verifiche

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