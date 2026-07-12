Due uomini di 26 e 28 anni di origine algerina sono stati fermati alla frontiera mentre tornavano in Francia dopo aver rapinato un cliente del centro commerciale 'The Mall'. I rapinatori avevano sottratto un orologio del valore di circa 80 mila euro. La rapina si è verificata all’interno del centro commerciale, e i due sono stati individuati e fermati durante il tentativo di attraversare il confine.

FIRENZE Dopo aver rapinato un cliente del ’ The Mall ’ di un orologio da quasi 80mila euro, stavano facendo ritorno in Francia, da dove erano venuti. Ma sono stati bloccati e sottoposti a fermo: si tratta di due algerini di 26 e 28 anni. Un’operazione, quella avvenuta tra il 4 e il 5 luglio scorso (ma ne è stata datta comunicazione soltanto ieri), che si dipana tra il “The Mall“, l’outlet di lusso che sorge nel territorio di Reggello, e le strade della Liguria, dove l’auto dei due presunti autori dello scippo ’vip’ è stata bloccata dai carabinieri di Bordighera. Lo strappo del prezioso orologio, un ’ Pathek Philippe ’, è avvenuto nella giornata del 4 luglio, quando il suo proprietario, un turista tedesco, stava passeggiando tra i padiglioni dell’outlet del lusso valdarnese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il colpo al The Mall. Rapinatori in fuga col Patek. Arrestati alla frontiera

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Robbers Thought It Was Easy Money — Then the Guard Appeared

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