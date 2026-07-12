Strong Alpha, il cavallo di proprietà di un noto allenatore, ha vinto di pochi centimetri il Premio Accademia Navale a Livorno. La corsa si è svolta all’ippodromo Caprilli durante la serata inaugurale della stagione estiva. La gara si è conclusa con un testa a testa tra Strong Alpha e un avversario, con il primo che ha tagliato il traguardo di pochissimo prima dell’altro.

Il famoso corto muso. Il cavallo di Allegri, Strong Alpha, ha vinto di un’incollatura il Premio Accademia Navale a Livorno. Strong Alpha, il cavallo portacolori di Massimiliano Allegri ha vinto il Premio Accademia Navale, la corsa più importante della serata inaugurale della stagione estiva all’ippodromo Caprilli di Livorno. Un’ottima presenza di pubblico ha caratterizzato la riapertura dell’impianto, in una serata che ha visto come ospite d’onore il comandante dell’Accademia Navale, Alberto Tarabotto, accolto dal sindaco Luca Salvetti. Il cavallo della scuderia di Allegri, già vincitore della Coppa del Mare 2025, con Mario Sanna in sella, è andato al comando e ha dettato il ritmo della gara fino in dirittura dove il rientrante Vola Gesso, ha cercato di superarlo ma è terminato all’incollatura del rivale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il cavallo di Allegri (Strong Alpha) vince di corto muso nella sua Livorno

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