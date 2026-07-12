Il caso Khalaili ha riacceso il dibattito sulle procedure di idoneità sportiva in Italia, dove i criteri sono più severi rispetto ad altri Paesi. Le verifiche sulla salute degli atleti professionisti prevedono controlli più rigorosi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante l’attività sportiva. Questa differenza normativa si traduce in un sistema di valutazione più restrittivo, con specifiche procedure che vengono applicate prima di autorizzare la partecipazione alle competizioni.

Il caso Khalaili spinge a un approfondimento sulle idoneità agli atleti professionisti in Italia, che rispetto a moltissimi altri Paesi ha i parametri più stringenti a tutela della salute degli sportivi. La procedura è questa: ogni società di Serie A deve sottoporre i suoi giocatori (o potenziali tali) a visite in un Centro di Medicina dello Sport, pubblico o privato accreditato, di sua fiducia. Nel caso emergessero situazioni sospette si può chiedere un parere specifico a consulenti di livello superiore. Al termine di questo percorso il calciatore è idoneo o non idoneo. E tutto questo, cosa che rende il nostro sistema particolare, è stabilito da leggi e decreti dello Stato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il caso Khalaili e l'idoneità sportiva in dubbio: perché in Italia è diverso rispetto all'estero

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