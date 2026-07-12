Robin Gosens non giocherà più con la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. I tifosi viola hanno condiviso sui social numerosi video e immagini per salutarlo, dimostrando il loro affetto. La decisione di non proseguire con il club è ormai chiara, e i sostenitori hanno espresso gratitudine per il periodo trascorso insieme. Gosens, arrivato in prestito, lascia un ricordo tra i tifosi, che hanno già iniziato a salutare il giocatore.

I social dei tifosi viola sono già pieni di video e immagini di Robin Gosens. Ormai tutti hanno capito che l’esterno tedesco non farà più parte della Fiorentina nella prossima stagione. "Grazie Robin" è il messaggio più ripetuto. Con un misto d’amarezza e dispiacere comune probabilmente anche al calciatore. La scelta della Fiorentina è stata fatta a inizio estate. La fine del percorso viola per lui non è una novità. Ma la notizia della mancata convocazione per il ritiro di questa sera (al via con la cena di squadra e da domattina inizieranno gli allenamenti) ha rattristato diversi tifosi. Perché Robin non è mai stato uno come gli altri. La sua prima stagione in viola è stata ottima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso delle ultime ore. Gosens, è un addio che fa male. Il saluto dei tifosi: Grazie Robin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Howard Storm, il regista che lanciò Robin Williams e Jim CarreyUn regista statunitense noto per aver lanciato le carriere di attori come Robin Williams e Jim Carrey è morto.

Leggi anche: Germania, Neuer annuncia l'addio: "Che delusione, lasciare così fa male"