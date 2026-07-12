Durante la partita tra Inghilterra e Norvegia ai Mondiali 2026, un gol di Bellingham nel recupero del primo tempo è stato convalidato dopo che il pallone, su un rilancio, ha toccato i fili di una spidercam sospesa. La traiettoria del pallone è risultata alterata e ha influenzato la decisione dell’arbitro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita riguardo all’incidente. La partita si è conclusa con un pareggio.

L’Inghilterra ha pareggiato contro la Norvegia con un gol di Bellingham nel recupero del primo tempo, dopo che su un rilancio il pallone è sembrato toccare i fili di una telecamera sospesa (spidercam) e cambiare traiettoria. Da qui le proteste della Norvegia, che ha poi perso ai supplementari per un’altra rete di Bellingham, ma la Fifa oggi getta acqua sul fuoco. La spiegazione della Fifa. “Prima del gol dell’Inghilterra al minuto 45+2 contro la Norvegia, il sensore nella Connected Ball non ha mostrato alcun picco nel ‘battito cardiaco del pallone’ quando era in aria, e quindi nessuna evidenza che il pallone abbia toccato il filo aereo e alterato il movimento del pallone”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Il caso della telecamera ai Mondiali 2026: cosa è successo

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