Nell’agosto del 1991, quando i siti web erano ancora agli albori, il New York Times raccontò un esperimento in corso negli Stati Uniti: vari fogli di notizie venivano inviati a cadenza regolare via fax a chi chiedeva di leggerli. Erano costole di grandi giornali o iniziative locali di piccoli imprenditori, nati per dare aggiornamenti più tempestivi dei quotidiani, essere diffusi rapidamente all’estero o approfondire nel dettaglio temi specifici. Alcuni si sostenevano con la pubblicità inserita in fondo ai testi, altri costavano qualche dollaro al mese. Trentacinque anni più tardi, è cambiato il mezzo di diffusione, non la sostanza: il fax è... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il boom delle newsletter: Substack conquista milioni di lettori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI for CRE News Ep. 2: Office Boom, Skills, Tools

Notizie e thread social correlati

Mahmood conquista l’India: boom da 2 a 5,3 milioni su SpotifyMahmood ha raggiunto un aumento di ascolti su Spotify in India, passando da 2 milioni a 5,3 milioni di streams.

Boom set-jetting: il boom delle serie TV che rivoluziona i viaggiNegli ultimi tempi si registra un aumento dei viaggi ispirati alle serie TV, con alcune destinazioni che registrano un incremento del 16% nelle...

Il boom delle newsletter: Substack conquista milioni di lettoriNell’era del bombardamento social, la newsletter fa fare un salto nel passato: si decide chi leggere e quando. Ecco il segreto del suo successo cavalcato da giornalisti, premi Nobel e pure ex sex symb ... panorama.it

Perché Pregliasco sbaglia su SubstackLo stesso Pregliasco poi è un precursore di questi modelli misti, nei quali la produzione di contenuti serve non tanto a fare ricavi ma a sostenere il brand: Youtrend è ovunque, sui social e in tv e ... startmag.it