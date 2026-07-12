Il boom delle newsletter | Substack conquista milioni di lettori
Aumentano rapidamente le newsletter, con milioni di utenti iscritti a piattaforme come Substack. Nel 1991, il New York Times descrisse un esperimento negli Stati Uniti in cui diverse pubblicazioni venivano inviate periodicamente via fax a chi ne faceva richiesta. Oggi, le newsletter digitali rappresentano un fenomeno crescente, attirando un vasto pubblico con contenuti inviati direttamente nelle caselle di posta elettronica.
Nell’agosto del 1991, quando i siti web erano ancora agli albori, il New York Times raccontò un esperimento in corso negli Stati Uniti: vari fogli di notizie venivano inviati a cadenza regolare via fax a chi chiedeva di leggerli. Erano costole di grandi giornali o iniziative locali di piccoli imprenditori, nati per dare aggiornamenti più tempestivi dei quotidiani, essere diffusi rapidamente all’estero o approfondire nel dettaglio temi specifici. Alcuni si sostenevano con la pubblicità inserita in fondo ai testi, altri costavano qualche dollaro al mese. Trentacinque anni più tardi, è cambiato il mezzo di diffusione, non la sostanza: il fax è... 🔗 Leggi su Panorama.it
AI for CRE News Ep. 2: Office Boom, Skills, Tools
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