Il Barone Nero Jonghi Lavarini annuncia il suo sostegno a Vannacci e fa il tessitore dei comitati in Piemonte

Mentre a Genova Roberto Vannacci parla in terza persona a una piazza di nostalgici, nel VCO è Roberto Jonghi Lavarini a delineare i confini organizzativi di "Futuro Nazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Vannacci fascista? È un complimento”: all’aperitivo per il generale c’è il “Barone nero” Jonghi Lavarini. I sostenitori di Futuro nazionale: “Meloni e Salvini hanno fallito”Durante un aperitivo, il generale Vannacci è stato definito “fascista” da Jonghi Lavarini, che ha poi commentato: “È un complimento”.

Comitati di Futuro Nazionale in Atm e Amsa: Vannacci fa proseliti nelle municipalizzate milanesiVannacci si è presentato come figura di riferimento tra i dipendenti di due grandi aziende milanesi dei servizi pubblici.

Argomenti più discussi: Vannacci alla conquista delle municipalizzate milanesi: Futuro Nazionale sbarca in Amsa e Atm; Futuro Nazionale ABC Sud Ovest Milanese: la C sta anche per Cesano Boscone. Nominati i responsabili cittadini di Buccinasco e Cesano Boscone.

Il Barone Nero Jonghi Lavarini annuncia il suo sostegno a Vannacci e fa il tessitore dei comitati in PiemonteMentre a Genova Roberto Vannacci parla in terza persona a una piazza di nostalgici, nel VCO è Roberto Jonghi Lavarini a delineare i confini organizzativi ... fanpage.it

Il barone nero Jonghi Lavarini appoggia Marco Rizzo: cortocircuito rosso-bruno in UmbriaSe pensavate che la coppia Marco Rizzo e Gianni Alemanno rappresentasse il rossobrunismo in purezza, vi sbagliavate. C'è un'ulteriore evoluzione nella galassia neo-sovranista italiana. Via Alemanno, ... repubblica.it