Il bando per le spiagge agevolazioni a chi c’è già Ma sono favoriti gli hotel

Entro il 30 giugno 2027 devono essere completate le gare per l’assegnazione delle concessioni balneari in Italia. La scadenza si avvicina e le procedure devono essere avviate entro un anno, per evitare sanzioni europee. Le agevolazioni sono previste principalmente per chi gestisce già attività sulla spiaggia, mentre gli hotel sono favoriti nelle assegnazioni. La normativa attuale impone di rispettare le scadenze per le gare e le assegnazioni delle concessioni.

Per le spiagge non c’è più tempo da perdere. Entro il 30 giugno 2027 andranno fatte le gare che assegneranno le concessioni delle attività balneari. Manca un anno: l’Italia deve correre, se non vuole rischiare altre sanzioni dall’Europa. Dopo anni di promesse, annunci e confronti, siamo al rush finale. Domani a Roma si terrà il faccia a faccia tra il vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, Regioni, Comuni e rappresentanti delle associazioni dei balneari, per provare a raggiungere un accordo definitivo sul bando-tipo che detterà i criteri con cui andranno fatte le gare. Da cosa dipende la durata della concessioni. D’ora in poi le concessioni avranno una durata da 5 a 20 anni, a seconda degli investimenti messi sul piatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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