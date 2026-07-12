Il Parco è pronto ad ampliare i propri servizi, e se li farà pagare bene, sia per la concessione temporanea di spazi commerciali lungo viale Mirabello nei tre giorni del Gran Premio, sia per attività di lungo periodo come la gestione dell’area della Montagnetta. Il Consorzio Villa Reale e Parco ha aperto da pochi giorni due bandi di gara per la concessione di alcuni spazi all’interno del Parco, uno dedicato solo ai tre giorni di settembre del Gran Premio e l’altro per la gestione stabile di almeno 8 anni del chiosco bar “La Montagnetta“ vicino all’ingresso di Vedano. Il bando per il Gran Premio, il 4, 5 e 6 settembre, prevede la realizzazione di una “Chill Zone“, in pratica uno spazio di intrattenimento, ristoro e relax che sarà allestito lungo viale Mirabello verso l’ingresso dell’autodromo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bando di bancarelle e Montagnetta. Concessioni al Parco, costi ’salati’

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