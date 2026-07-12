La sinistra critica spesso il centrodestra accusandolo di tendenze anti-europee e sovraniste, attribuendo a queste posizioni un carattere nostalgico. Tuttavia, le affermazioni si concentrano su accuse politiche senza evidenze di comportamenti illegali o violazioni di norme europee. La disputa riguarda principalmente le differenze di vedute su temi economici e di sovranità, senza che siano state riscontrate infrazioni o azioni concrete che mettano in discussione il rispetto delle regole europee.

Quando la sinistra deve attaccare il centrodestra tira sempre in ballo presunte derive anti europee e nostalgie sovraniste confondendo le fondate critiche politiche alla gestione dell’Unione intesa come istituzione (sbilanciata a sinistra) con la viceversa convinzione che si debba tutti lavorare per una Europa unita, forte, autonoma in tutti i campi compreso quello della difesa. In altre parole le forze conservatrici italiane criticano la sinistra europea, non l’idea di una Europa libera e indipendente e su questo c’è ampia letteratura. Paradossale è invece che chi formula simili accuse (le forze che compongono il cosiddetto Campo largo)... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I veri nemici dell'Europa stanno a sinistra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delivery guy cheated by girlfriend.but with delivery system,he rises and sexy CEO fall for him.

Notizie e thread social correlati

Per i giornali di sinistra gli ebrei sono estremisti che vanno in giro armati a colpire i nemici d’IsraeleIn alcuni articoli di stampa di orientamento di sinistra si fa riferimento a gruppi ebraici descrivendoli come estremisti armati e coinvolti in...

Leggi anche: Da Fascisti immaginari al patentino antifascista, il degrado di una sinistra che inventa nemici

Argomenti più discussi: I veri nemici dell'Europa stanno a sinistra | Libero Quotidiano.it; Il prezzo della pace: Paolo Mieli a Lecco tra storia e attualità.

Luddista e nemico della tecnologia è chi è anti-bici, e soprattutto chi sostiene l'automobile privata come 'veicolo universale' in ambito urbano reddit

Parlamento Ue: due mozioni contro la Commissione Von der Leyen. La replica, non cedere ai nemici dell’Europa(Strasburgo) Lo scopo dell’unità europea non è concordare ogni dettaglio, ma riguarda la visione d’insieme. Sceglie questo messaggio Ursula von der Leyen per rispondere alle due mozioni di censura ... agensir.it

Il pacifismo facile che non vede i veri nemici della paceC’è un pacifismo facile, che funziona bene nei talk-show, e c’è un pacifismo difficile, che non si intercetta quasi mai nella realtà. Il pacifismo facile è quello che scende in piazza, che manifesta, ... ilfoglio.it