I veri nemici dell' Europa stanno a sinistra
La sinistra critica spesso il centrodestra accusandolo di tendenze anti-europee e sovraniste, attribuendo a queste posizioni un carattere nostalgico. Tuttavia, le affermazioni si concentrano su accuse politiche senza evidenze di comportamenti illegali o violazioni di norme europee. La disputa riguarda principalmente le differenze di vedute su temi economici e di sovranità, senza che siano state riscontrate infrazioni o azioni concrete che mettano in discussione il rispetto delle regole europee.
Quando la sinistra deve attaccare il centrodestra tira sempre in ballo presunte derive anti europee e nostalgie sovraniste confondendo le fondate critiche politiche alla gestione dell’Unione intesa come istituzione (sbilanciata a sinistra) con la viceversa convinzione che si debba tutti lavorare per una Europa unita, forte, autonoma in tutti i campi compreso quello della difesa. In altre parole le forze conservatrici italiane criticano la sinistra europea, non l’idea di una Europa libera e indipendente e su questo c’è ampia letteratura. Paradossale è invece che chi formula simili accuse (le forze che compongono il cosiddetto Campo largo)... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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