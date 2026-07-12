A cinquant’anni dall’incidente di Seveso, i ricordi di Monica, Ivan e Natalia riaffiorano, ricordando come tutto ciò proveniente dall’area fosse considerato contaminato. La nube di diossina che coinvolse la zona ha lasciato tracce durature nelle testimonianze di chi visse quegli eventi. Nonostante il passare del tempo, le esperienze e le percezioni di chi li ha vissuti sono ancora vive e condivise.

Cinquant’anni dopo la nube di diossina che cambiò per sempre la storia di Seveso, i ricordi tornano a galla con una forza che sorprende persino chi li porta dentro da mezzo secolo. Alcuni sono stati raccontati davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, altri sono rimasti custoditi nelle voci più discrete, lontane dai microfoni. Tutti, però, compongono la memoria collettiva di una comunità. Il ricordo più pubblico è quello di Giuliana Zorzi (nella foto), una delle evacuate della zona A. "Dove una volta c’era la mia casa – ha raccontato – oggi c’è il Bosco delle Querce. Il 10 luglio 1976 era il giorno del mio diciottesimo compleanno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I ricordi di Monica, Ivan, Natalia: "Tutto ciò che proveniva da qui era considerato contaminato"

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