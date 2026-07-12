Su Rai 1 va in onda “Noos – L’avventura della conoscenza” con Alberto Angela, ospiti internazionali Christopher Nolan e Matt Damon. Su Canale 5 viene trasmesso “Racconto di una notte”. Su Cine 34 è programmato “Bagnomaria”.

Guida ai programmi TV del 12 luglio 2026: “Noos” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Bagnomaria” su Cine 34. La prima serata di domenica 12 luglio offre su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza, con Alberto Angela e gli ospiti internazionali Christopher Nolan e Matt Damon. Su Canale 5 domina il thriller sentimentale Racconto di una Notte, con Burak Deniz. Rai 3 punta sull’intensità civile con Che ci faccio qui, il viaggio di Domenico Iannacone nella fragilità della memoria. Italia 1 sceglie la leggerezza con la commedia Anche meno, mentre Sky Cinema Collection propone il kolossal Interstellar, uno dei titoli più attesi della serata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 12 luglio 2026: documentario, fiction e film

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