Ci sono film che sembrano una boccata d'aria fresca e altri che fanno esattamente il contrario: ci incollano al divano, seccano la gola, ci ricordano che l'estate non è solo mare e granite, ma anche traffico, camicie appiccicate, stanze senza ossigeno e nervi pronti a saltare. "Antò, fa caldo", diceva Luisa Ranieri in una vecchia pubblicità diventata piano piano un cult tra gli spot. E ora che le estati sono sempre più calde, che le temperature sono sempre più alte, da giugno a settembre diventa sempre più difficile sopravvivere. Il caldo, al cinema come nella realtà, porta le persone al limite in un modo o nell'altro: fa esplodere la rabbia, scioglie le resistenze, rende i corpi più fragili e gli ambienti più opprimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I migliori film soffocanti per vivere un'estate davvero bollente

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