Al Pordenone Blues & Co. Festival, uno dei più longevi d’Europa, si esibiscono i Dogstar, band di Keanu Reeves. La performance si svolge nel centro della città, davanti a un pubblico numeroso. La band ha suonato brani originali e cover, attirando l’attenzione degli spettatori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti, con misure di sicurezza in atto. La serata prosegue con altri artisti e musica dal vivo fino a tarda notte.

PORDENONE – Al Pordenone Blues & Co. Festival, uno dei festival blues più longevi e apprezzati d’Europa, saranno protagonisti i Dogstar, band capitanata dall’icona mondiale del cinema Keanu Reeves, con Bret Domrose (chitarravoce) e Rob Mailhouse (batteria): calcheranno il palco del Parco San Valentino di Pordenone, martedì 14 luglio, con il loro “All In Now Tour”, a supporto dell’album “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees”. Si esibiranno anche The Damn Truth e Frano Livingston. Questo evento di portata internazionale funge da eccezionale apripista e segnale forte per la città, in vista del prestigioso traguardo di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Segui gli aggiornamenti su Pordenone.

© Lopinionista.it - I Dogstar di Keanu Reeves al Pordenone Blues & Co. Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Keanu Reeves: “I Dogstar sono il mio grande amore. Come musicista non ho bisogno di essere famoso”Keanu Reeves ha dichiarato che i Dogstar sono il suo grande amore e che, come musicista, non ha bisogno di essere famoso.

Pordenone Blues & Co. Festival: il 10 luglio Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay al Parco San ValentinoIl 10 luglio al Parco San Valentino si terrà un concerto di Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, inserito nel Pordenone Blues & Co.

Temi più discussi: I Dogstar in concerto a Roma, la seconda vita di Keanu Reeves; Auditorium, il rock alternativo dei Dogstar: la band di Keanu Reeves; I Dogstar, la band di Keanu Reeves in concerto a Bari 12 luglio 2026; Dogstar live a Bari, la band di Keanu Reeves il 12 luglio in Fiera del Levante.

Auditorium, il rock alternativo dei Dogstar: la band di Keanu Reeves roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

I Dogstar di Keanu Reeves live a Roma: il rock prima della leggenda di HollywoodÈ stata Roma ad accogliere la prima tappa del tour italiano 2026 dei Dogstar. Ieri sera la band è salita sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell’ambito del Roma ... spettakolo.it

Sale l’attesa per i Dogstar in concerto a Pordenone: Keanu Reeves ricoverato, ora sta benePORDENONE - Dopo la memorabile serata in compagnia dei trascinanti Earth Wind & Fire Experience, che hanno regalato anche un fuoriprogramma con tre brani da brivido, fra cui la ... ilgazzettino.it