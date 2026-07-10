Più di un concerto, un’esperienza: il 10 luglio al Parco San Valentino un’attesa serata del Pordenone Blues & Co. Festival con Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, una band di veri talenti, artisti che vantano collaborazioni con i più grandi nomi del pianeta e che hanno fatto parte degli stessi Earth, Wind & Fire, garantendo una fedeltà sonora che non ha eguali. Il live rientra nel fitto calendario di appuntamenti firmati VERSO PORDENONE 2027, impreziosendo il programma culturale e musicale volto a trasformare la città nella Capitale Italiana della Cultura per il 2027. I biglietti saranno disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. 🔗 Leggi su Udine20.it

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© Udine20.it - Pordenone Blues & Co. Festival: il 10 luglio Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay al Parco San Valentino

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