I conti 2025 della Lega sorridono a Matteo Salvini, che può contare su un partito molto liquido, con 1,4 milioni di euro in banca. L'ultimo bilancio della "Lega per Salvini premier", quello del 2025 pubblicato online, si è chiuso al 31 dicembre scorso con un avanzo di esercizio pari a 1 milione 354 mila 862 euro anche se presenta un "patrimonio netto negativo" per 220 mila 315 euro. Le casse sono floride grazie alle donazioni dei parlamentari e privati cittadini e all'apporto delle imprese. Spulciando la voce che in gergo tecnico si chiama "proventi della gestione caratteristica", si scopre che i contributi da persone fisiche — deputati e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - I conti della Lega svelano la mappa del consenso: il bilancio sorride a Salvini

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