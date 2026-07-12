I 10 anni di MoMu Otto serate di musica live
La rassegna Montespertoli Musica festeggia il decennale con otto serate di musica dal vivo. Promossa dal Comune di Montespertoli, la manifestazione si svolge nel Teatro popolare d’arte. La celebrazione coincide con i dieci anni di gestione dell’evento, che ha portato sul palco vari artisti e generi musicali. La manifestazione si svolge durante l’estate e coinvolge il pubblico locale e non solo.
MONTESPERTOLI Montespertoli Musica, la rassegna di concerti promossa dal Comune di Montespertoli, quest’estate spegne dieci candeline di gestione Teatro popolare d’arte. Il claim scelto per l’edizione 2026, “Il tempo di ritrovarsi ancora”, riassume lo spirito di un decennio di musica dal vivo nei luoghi più suggestivi e spesso insoliti del paesaggio locale. Otto gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso 5 euro (tranne uno, gratuito) e con prenotazione obbligatoria, dal 16 luglio al 27 agosto, sempre alle 21.30. Ecco tutte le date, ognuna in un posto diverso. Si comincia il 16 luglio con Mila Trani — Menta selvatica alla Tenuta La Gigliola, a Gigliola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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MoMu 2026 – Montespertoli Musica festeggia 10 anni! Luglio è arrivato e con lui la voglia di sere lunghe, musica dal vivo e ritrovarsi ancora. Dieci anni fa nasceva da un sogno semplice: portare spettacoli e concerti nelle pievi, nei castelli e nelle frazioni facebook
I 10 anni di MoMu. Otto serate di musica liveDal 16 luglio al 27 agosto tra pievi, castelli e fattorie . La novità: la rassegna esce dai confini comunali . lanazione.it
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