i 10 anni di momu otto serate di musica live

Notizia in breve

La rassegna Montespertoli Musica festeggia il decennale con otto serate di musica dal vivo. Promossa dal Comune di Montespertoli, la manifestazione si svolge nel Teatro popolare d’arte. La celebrazione coincide con i dieci anni di gestione dell’evento, che ha portato sul palco vari artisti e generi musicali. La manifestazione si svolge durante l’estate e coinvolge il pubblico locale e non solo.