Hormuz blindato missili e lista nera | Meloni nel mirino di Teheran

Notizia in breve

Teheran ha deciso di bloccare lo Stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine”, secondo quanto riportato dall’agenzia turca Anadolu. La decisione ha portato a un rafforzamento delle forze militari nella zona, con missili e unità navali schierate lungo il canale strategico. La mossa ha suscitato reazioni internazionali e ha aumentato le tensioni tra Iran e paesi vicini, mentre le autorità iraniane non hanno ancora annunciato una data di riapertura.