Hormuz blindato missili e lista nera | Meloni nel mirino di Teheran
Teheran ha deciso di bloccare lo Stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine”, secondo quanto riportato dall’agenzia turca Anadolu. La decisione ha portato a un rafforzamento delle forze militari nella zona, con missili e unità navali schierate lungo il canale strategico. La mossa ha suscitato reazioni internazionali e ha aumentato le tensioni tra Iran e paesi vicini, mentre le autorità iraniane non hanno ancora annunciato una data di riapertura.
L’equilibrio nel Golfo si è spezzato di nuovo. Nelle ultime ore Teheran ha deciso di sbarrare lo Stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine”, secondo quanto riferito dall’agenzia turca Anadolu. Un annuncio che è arrivato dopo un primo colpo d’avvertimento sparato contro un mercantile che avrebbe violato la rotta imposta dai Pasdaran. Poco dopo, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica ha rivendicato un secondo attacco: un missile lanciato contro un’altra nave che tentava il transito. Axios, citando fonti di Washington, parla di danni gravi all’imbarcazione. La risposta americana non si è fatta attendere. Il Pentagono ha autorizzato nuovi bombardamenti contro obiettivi iraniani. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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