Hollywood ha perso il suo ruolo dominante nella creazione di immagini e modelli culturali. Per quasi 100 anni, la Hollywood ha prodotto non solo film, ma anche simboli e archetipi che hanno influenzato l’immaginario globale. Da questa regione sono partiti i protagonisti e le storie che hanno definito concetti di eroe, bene e male. Oggi, l’industria cinematografica si sta evolvendo verso un panorama multipolare, con contributi da altre aree e culture.

Per quasi un secolo Hollywood non è stata soltanto una fabbrica di film. È stata una fabbrica di sogni, simboli e modelli culturali. Da Los Angeles sono arrivati i protagonisti che hanno definito il concetto di eroe, le storie che hanno raccontato il bene e il male, i personaggi diventati icone globali. Il cinema americano ha rappresentato per decenni forse il più potente strumento di influenza culturale degli Stati Uniti, capace di esportare nel mondo intero uno stile di vita e una precisa idea di società. Hollywood non ha più l’esclusiva. Oggi quel dominio non è scomparso, ma non è più incontestabile. La grande macchina hollywoodiana continua a produrre successi e a muovere miliardi, ma il suo ruolo di unica fabbrica dell’immaginario globale appare ridimensionato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hollywood ha perso il monopolio del sogno: così la costruzione dell’immaginario è diventata multipolare

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