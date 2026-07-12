Henry Patten trionfa e poi commuove Wimbledon | Io colpisco una pallina la mia fidanzata salva vite

Henry Patten ha vinto nel torneo di doppio a Wimbledon e ha dedicato il successo alla fidanzata, assente alla cerimonia. Dopo aver trionfato, si è commosso mentre commentava che colpire una pallina di tennis equivale a salvare vite, dedicando un pensiero speciale alla persona che non era presente. La vittoria ha portato anche a una dichiarazione di impegno nel proseguire la carriera nel doppio.

Patten difende il doppio dopo il trionfo e commuove Wimbledon dedicando un pensiero speciale alla fidanzata assente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Karolina Muchova perde la finale di Wimbledon, poi verso la Noskova: “Linda è una mia ex amica”

Marco Negri: “Una pallina da squash mi ha rovinato la vita. Distacco della retina: fu devastante”Un infortunio alla retina causato da una pallina da squash ha avuto un impatto devastante sulla carriera di un ex calciatore.

Temi più discussi: heliovaara-patten-nitto-atp-finals-2026-qualification | Nitto ATP Finals | Tennis; Wimbledon: Heliovaara e Patten regolano Arevalo e Pavic in due tiebreak. 2° trionfo a Church Road per i numeri uno del mondo; Harri Heliövaara/Henry Patten - Thanasi Kokkinakis/Aleksandar Kovacevic Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Wimbledon tifa per Fery, ma Zverev vince facile e va in finale: Ma capisco il pubblico.

Secondo trionfo a #Wimbledon per Harri #Heliovaara ed Henry #Patten x.com

Finale del doppio maschile di Wimbledon: Heliovaara/Patten (1) batte Arevalo/Pavic (6): 7-6(4),7-6(3) reddit

Patten vince a Wimbledon e critica le proposte ATP sul doppioHenry Patten e Harri Heliovaara hanno conquistato il prestigioso titolo di doppio maschile a Wimbledon, confermando la loro supremazia con una vittoria in due set sul celebre Centre Court. Tuttavia, l ... it.blastingnews.com

Henry Patten trionfa e poi commuove Wimbledon: Io colpisco una pallina, la mia fidanzata salva vitePatten difende il doppio dopo il trionfo e commuove Wimbledon dedicando un pensiero speciale alla fidanzata assente ... fanpage.it