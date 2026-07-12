Henry Patten trionfa e poi commuove Wimbledon | Io colpisco una pallina la mia fidanzata salva vite

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Henry Patten ha vinto nel torneo di doppio a Wimbledon e ha dedicato il successo alla fidanzata, assente alla cerimonia. Dopo aver trionfato, si è commosso mentre commentava che colpire una pallina di tennis equivale a salvare vite, dedicando un pensiero speciale alla persona che non era presente. La vittoria ha portato anche a una dichiarazione di impegno nel proseguire la carriera nel doppio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Patten difende il doppio dopo il trionfo e commuove Wimbledon dedicando un pensiero speciale alla fidanzata assente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Karolina Muchova perde la finale di Wimbledon, poi verso la Noskova: “Linda è una mia ex amica”

Marco Negri: “Una pallina da squash mi ha rovinato la vita. Distacco della retina: fu devastante”Un infortunio alla retina causato da una pallina da squash ha avuto un impatto devastante sulla carriera di un ex calciatore.

Temi più discussi: heliovaara-patten-nitto-atp-finals-2026-qualification | Nitto ATP Finals | Tennis; Wimbledon: Heliovaara e Patten regolano Arevalo e Pavic in due tiebreak. 2° trionfo a Church Road per i numeri uno del mondo; Harri Heliövaara/Henry Patten - Thanasi Kokkinakis/Aleksandar Kovacevic Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Wimbledon tifa per Fery, ma Zverev vince facile e va in finale: Ma capisco il pubblico.

henry patten henry patten trionfa ePatten vince a Wimbledon e critica le proposte ATP sul doppioHenry Patten e Harri Heliovaara hanno conquistato il prestigioso titolo di doppio maschile a Wimbledon, confermando la loro supremazia con una vittoria in due set sul celebre Centre Court. Tuttavia, l ... it.blastingnews.com

henry patten henry patten trionfa eHenry Patten trionfa e poi commuove Wimbledon: Io colpisco una pallina, la mia fidanzata salva vitePatten difende il doppio dopo il trionfo e commuove Wimbledon dedicando un pensiero speciale alla fidanzata assente ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web