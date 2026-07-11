Haeran Ryu ha concluso il suo giro all’Evian Championship 2026 con un risultato che le ha permesso di salire in testa alla classifica. La giocatrice sudcoreana ha realizzato un giro spettacolare, che le ha consentito di conquistare la posizione di vertice in terra francese. La sua performance è stata descritta come epica, portandola a un passo dalla vittoria.

Senza mezzi termini, bisogna dirlo: Haeran Ryu ha da pochi minuti compiuto qualcosa di clamoroso. Già, perché incredibile è il suo giro con il quale si è riuscita a prendere la vetta all’Evian Championship 2026. Non è tanto il -19 a stupire, perché a volte quello si vede: è come ci arriva. Un eagle, dieci birdie, una sensazione di virtuale invincibilità e un 60 che la consegna davvero alla storia. Ma c’è di più: nei Major non ha imbucato neanche un bogey da 231 buche. Non 72. Non 144. 231. E in tutto questo c’è ancora chi si può considerare sua avversaria: Aki Iwai. La giapponese, sempre costante dal momento in cui ha assunto la leadership nel primo giro, è ora seconda a -16 dopo aver comunque girato in un significativo -6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evian Championship 2026, che Haeran Ryu! Giro epico e balzo in testa in terra francese

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