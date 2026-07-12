Gubbio diventa città del tennis Talenti in rampa di lancio Torna il torneo internazionale

Si alza oggi il sipario sulla nona edizione del Torneo Internazionale Maschile "Città di Gubbio", appuntamento dell’ ITF World Tour che fino al 19 luglio trasformerà i campi in terra rossa del Circolo Tennis Gubbio in uno dei principali palcoscenici del tennis internazionale. Un torneo che, anno dopo anno, ha saputo costruirsi una reputazione ben oltre i confini regionali, diventando un autentico trampolino di lancio per tanti giovani destinati a ritagliarsi un ruolo nel circuito professionistico. La storia della manifestazione parla da sola. Sui campi eugubini sono passati, prima dell’esplosione definitiva, giocatori oggi conosciuti a livello mondiale come Benjamin Bonzi, Tomas Martin Etcheverry, Federico Coria, Stefano Travaglia e Jacopo Berrettini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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