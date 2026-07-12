Graduatorie ATA 24 mesi Allegato G scelta scuole entro domani 13 luglio Video tutorial e guida

Da orizzontescuola.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro le 23.59 di domani, lunedì 13 luglio 2026, è possibile compilare e inviare l’Allegato G delle graduatorie ATA 24 mesi. La procedura riguarda il personale già inserito o che ha richiesto l’inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali ATA. È disponibile un video tutorial e una guida per aiutare nella compilazione.

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C’è tempo fino alle ore 23.59 di domani, lunedì 13 luglio 2026, per compilare e inoltrare l’Allegato G delle graduatorie ATA 24 mesi. La domanda riguarda il personale già inserito, o che ha chiesto l’inserimento, nelle graduatorie permanenti provinciali ATA. L’istanza serve a scegliere le istituzioni scolastiche presso le quali comparire nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze. Il modello è unico e deve essere compilato una sola volta, anche se l’aspirante è inserito nelle graduatorie per più profili professionali. La procedura consente di indicare fino a 30 istituzioni scolastiche della provincia di riferimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: come fare la domanda passo dopo passo

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