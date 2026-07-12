Graduatorie ATA 24 mesi Allegato G scelta scuole entro domani 13 luglio Video tutorial e guida

Notizia in breve

Entro le 23.59 di domani, lunedì 13 luglio 2026, è possibile compilare e inviare l’Allegato G delle graduatorie ATA 24 mesi. La procedura riguarda il personale già inserito o che ha richiesto l’inclusione nelle graduatorie permanenti provinciali ATA. È disponibile un video tutorial e una guida per aiutare nella compilazione.