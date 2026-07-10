Graduatorie ATA 24 mesi Allegato G | scelta scuole entro il 13 luglio 2026

Scade il 13 luglio 2026 la possibilità di compilare l’Allegato G per le graduatorie ATA 24 mesi. Gli aspiranti devono indicare fino a 30 scuole per le supplenze da graduatorie d’istituto di prima fascia. La procedura riguarda chi intende partecipare alle supplenze e deve completare la scelta entro la data stabilita. La compilazione è obbligatoria per poter essere considerati nelle graduatorie.

Scade lunedì 13 luglio 2026 la compilazione dell’Allegato G per le graduatorie ATA 24 mesi 202627. Gli aspiranti interessati devono scegliere fino a 30 scuole per le supplenze da graduatorie d’istituto di prima fascia. La procedura si svolge su Istanze Online e va correttamente inoltrata.ApprofondisciTutte le scadenze per docenti ed ATA NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: ecco a cosa fare attenzione. Le info utili

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Graduatorie ATA 24 mesi, scelta scuole entro il 13 luglio: si possono importare quelle dell’anno scorsoLe graduatorie ATA 24 mesi e la scelta delle scuole devono essere completate entro il 13 luglio.

Temi più discussi: ATA 24 mesi, ecco le graduatorie provvisorie: reclamo entro 10 giorni. Al via anche le definitive [AGGIORNATO con Arezzo]; Graduatorie ATA 24 mesi 2026/27, provvisorie in pubblicazione: elenchi aggiornati; ATA 24 Mesi 2026/2027, Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive: ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici territoriali. Possibile presentare RECLAMO? (IN AGGIORNAMENTO); Reclamo avverso le graduatorie permanenti provvisorie ATA 24 mesi: disponibile il modello editabile.

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Prosegue la pubblicazione, da parte degli Uffici scolastici provinciali, delle graduatorie provvisorie ATA 24 mesi. In questa fase gli aspiranti interessati possono compilare l’Allegato G, utile per indicare le scuole da cui essere convocati per le suppl… https://t.co x.com

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