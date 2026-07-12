Goretzka Juve | contatti vivi da almeno due mesi ma i bianconeri hanno chiesto tempo Cosa filtra sul tedesco
Da circa due mesi, la Juventus mantiene contatti attivi con il centrocampista tedesco, ma ha chiesto tempo prima di fare un’offerta concreta. La società monitora la situazione, mentre il tecnico Spalletti lo vorrebbe in coppia con Kessié nel centrocampo. La trattativa resta aperta, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali. La Juventus continua a valutare le opzioni per rinforzare la linea centrale della squadra.
di Luca Fioretti La Vecchia Signora monitora Goretzka, ma il traffico a centrocampo frena l’affondo: Spalletti lo sogna in coppia con Kessié. Il centrocampo della Juventus continua a essere il cantiere principale per la costruzione della squadra del futuro. Tra i tanti nomi sul tavolo della dirigenza, spicca un profilo di grandissima caratura internazionale: Leon Goretzka. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club bianconero tiene vivi i contatti per il centrocampista tedesco, attualmente svincolato, ormai da almeno due mesi. Un corteggiamento lungo e sotto traccia, che testimonia il forte gradimento per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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La #Juventus potrebbe formulare un’offerta per #Kessie nelle prossime ore. Contatti vivi anche per #Goretzka. @DiMarzio x.com
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