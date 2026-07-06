La Juventus sta considerando un trasferimento gratuito di Leon Goretzka, con contatti avviati con i suoi agenti. Il centrocampista tedesco, ex Bayern Monaco, è al centro delle discussioni del club, che sembra puntare a un accordo senza costi di acquisto. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali offerte o trattative in corso. La società continua a monitorare la situazione del giocatore, senza confermare ufficialmente l’operazione.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: possibile affondo per Leon Goretzka, contatti serrati con l’entourage dell’ormai ex centrocampista del Bayern. La sessione estiva dei trasferimenti regala un clamoroso scatto per il centrocampo bianconero, pronto ad accogliere un innesto di caratura internazionale per rinforzare la mediana sul campo. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juve sta aumentando il pressing su Goretzka, che si è svincolato dal Bayern e potrebbe così arrivare a parametro zero. L’incredibile opportunità di tesserare il trentunenne tedesco senza dover pagare il costo del cartellino ha spinto l’amministratore delegato Giovanni Carnevali a rompere gli indugi, avviando una vera e propria corsa contro il tempo per bruciare la folta concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, bianconeri sempre più orientati sul tedesco a zero! Contatti coi suoi agenti, le ultime

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