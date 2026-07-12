La Goletta dei Laghi ha rilevato inquinamento nel lago Maggiore, mentre la spiaggetta di Lisanza risulta pulita. Nei campionamenti condotti in provincia di Varese, il lago Ceresio ha mostrato livelli migliori rispetto al Verbano. I risultati sono stati comunicati in occasione del tour nazionale dell'iniziativa. Non sono stati segnalati altri problemi significativi nelle acque analizzate.

Meglio il Ceresio del Verbano. È quanto emerge dai campionamenti effettuati in provincia di Varese da Legambiente nell’ambito del tour nazionale della Goletta dei Laghi. I dati del Lago Maggiore sono stati analizzati in un incontro organizzato dal circolo di Laveno e Valli del Luinese. Solo un punto su 6 in totale è risultato entro i limiti: la spiaggetta di Lisanza a Sesto Calende. Fortemente inquinati i campioni prelevati a Luino allo scarico della terrazza in piazza Garibaldi, quello presso la foce del torrente Boesio in località Gaggetto a Laveno - uno dei punti storicamente più critici - e quello presso il torrente Acqua Negra a Ispra. Il giudizio di “inquinato” è stato assegnato alla foce del Tresa tra i comuni di Germignaga e Luino e al campione prelevato alla foce del Bardello a Brebbia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Goletta dei Laghi, il verdetto. Il Maggiore è inquinato. Spiaggetta di Lisanza si salva

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