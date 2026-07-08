La Goletta dei laghi 2026 ha analizzato la qualità delle acque in Lombardia, evidenziando che il 50% dei controlli ha riscontrato risultati negativi. La sponda bresciana del Benaco si è classificata tra le zone più critiche, mentre il Sebino ha sorpreso con risultati migliori rispetto ad altre aree. L’indagine si è concentrata su cinque specchi d’acqua, tutti ancora sotto pressione a causa di inquinamento e contaminazioni.

La Goletta è tornata a solcare le acque dei grandi laghi Lombardi, analizzandone la situazione. Nel 50% dei casi i risultati non sono positivi e dimostrano come i cinque specchi d’acqua sono ancora sotto pressione. A conquistare il podio in negativo è stata la sponda bresciana del Benaco, dove il Cigno Verde di Legambiente su sei punti monitorati ha trovato solo acque inquinate. Molto bene, invece per il Sebino, con tutti i campionamenti hanno mostrato che la qualità delle acque è entro i limiti di legge. Sufficienti i risultati degli altri lagh i. È questo il verdetto della ventunesima edizione di Goletta dei Laghi 2026, la storica campagna di Legambiente presentata questa mattina nella sede dell’Officina Badoni di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Goletta dei laghi 2026 e inquinamento acque: promossi e bocciati in Lombardia. Male la sponda bresciana del Benaco, sorpresa Sebino

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