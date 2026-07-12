Questa sera alle 21 nel chiostro di San Francesco a Osimo si tiene l’evento “Ottoni e passione” organizzato dall’Accademia d’Arte Lirica nell’ambito della rassegna ‘Incontri al Chiostro’. L’esibizione vede protagonisti il Salvadei Brass, un ensemble di ottoni. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge all’aperto, in un contesto storico. La manifestazione fa parte di una serie di incontri culturali promossi dall’associazione locale.

"Ottoni e passione" questa sera (ore 21) nel chiostro di San Francesco a Osimo. E’ il titolo dell’evento che la locale Accademia d’Arte Lirica propone nell’ambito della rassegna ‘Incontri al Chiostro’. Ospite del concerto è il Salvadei Brass, formazione composta da musicisti provenienti da alcune fra le più prestigiose orchestre Italiane, costituito con lo scopo di proporre e diffondere le più belle pagine dal repertorio musicale in un arrangiamento atipico, quello per soli ottoni e percussioni. L’ensemble racconta ‘Carmen’ senza parole: ritmo, provocazione, libertà. L’autore, George Bizet, ‘scatena’ gli strumenti in un gioco virtuosistico: folklore e melodramma, tradizione gitana e melodia romantica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli "Incontri al Chiostro" a Osimo ’Ottoni e passione’ col Salvadei Brass

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