Gli aiuti alle famiglie Arrivano i ’Buoni Scuola’
Il Comune ha approvato un avviso pubblico per l’assegnazione dei ’Buoni Scuola’ destinati alle famiglie per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa mira a ridurre i costi della scuola dell’infanzia, in conformità con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana. I buoni sono destinati a sostenere le spese legate all’istruzione e sono rivolti alle famiglie che ne faranno richiesta. L’assegnazione sarà regolata dalle procedure previste dall’avviso pubblico.
Il Comune al fianco delle famiglie per abbattere i costi della scuola dell’infanzia. In attuazione del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, infatti, l’Amministrazione comunale ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei ’Buoni scuola’ per l’anno scolastico 20262027. La misura è finalizzata a sostenere i nuclei familiari attraverso una riduzione, parziale o totale, delle rette mensili di frequenza da novembre 2026 a giugno 2027. Il contributo economico, stanziato dalla Regione Toscana, sarà trasferito dal Comune di Follonica direttamente alla scuola dell’infanzia paritaria privata del territorio comunale. "Con le risorse... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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