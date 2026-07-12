Gli aiuti alle famiglie Arrivano i ’Buoni Scuola’

Notizia in breve

Il Comune ha approvato un avviso pubblico per l’assegnazione dei ’Buoni Scuola’ destinati alle famiglie per l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa mira a ridurre i costi della scuola dell’infanzia, in conformità con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana. I buoni sono destinati a sostenere le spese legate all’istruzione e sono rivolti alle famiglie che ne faranno richiesta. L’assegnazione sarà regolata dalle procedure previste dall’avviso pubblico.