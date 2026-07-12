Giulia Salemi sorprende tutti | il retroscena su Amadeus che non era mai emerso prima
Giulia Salemi ha rivelato un retroscena inedito sulla sua esperienza con Amadeus, senza entrare in dettagli specifici. La influencer ha parlato della sua crescita professionale e della collaborazione con il conduttore televisivo, menzionando anche la sua nuova vita da mamma del piccolo Kian. La sua intervista si è concentrata sui cambiamenti personali e sulla carriera, senza approfondire altri aspetti.
Giulia Salemi si racconta senza filtri parlando della sua crescita professionale, dell’esperienza accanto ad Amadeus e della nuova vita da mamma del piccolo Kian. L’influencer e conduttrice riflette sui cambiamenti portati dalla maternità, sulle difficoltà nel trovare un equilibrio tra carriera e famiglia e sul periodo particolarmente intenso che sta vivendo mentre Pierpaolo Pretelli è impegnato lontano da casa. Giulia Salemi si racconta tra carriera, maternità e nuove sfide. Per Giulia Salemi quello appena concluso è stato un periodo che difficilmente dimenticherà. La conduttrice e influencer italo-iraniana, intervenuta durante il BCT... 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
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